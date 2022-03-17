В Україні повноцінно запрацювала платіжна система PayPal
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні 17 березня повноцінно запрацювала найбільша платіжна електронна система у світі PayPal. Цей сервіс вже працює у понад 200 країнах світу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підвʼязуйте ваші картки Visa та Mastercard і користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагувала на наше прохання та підтримує українців під час війни», — написав Федоров.
Компанія зазначає, що також тимчасово скасовує комісії за операціями з українськими рахунками PayPal, щоб допомогти українцям переказувати та отримувати кошти в часи війни.
Водночас 8 березня PayPal призупинила послуги з відправлення та отримання платежів у росії.
PayPal — це міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, у якої є банківська картка.