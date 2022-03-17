Новини

Генштаб: росія у війні проти України вже втратила 14 тисяч своїх солдатів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що росія у війні втратила вже 14 тисяч своїх військових.

Інші втрати росії: