Генштаб: росія у війні проти України вже втратила 14 тисяч своїх солдатів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що росія у війні втратила вже 14 тисяч своїх військових.
Інші втрати росії:
- танки — 444 одиниці;
- бойові броньовані машини — 1 435;
- артилерійські системи — 201;
- реактивні системи залпового вогню — 72;
- засоби протиповітряної оборони — 43;
- літаки — 86;
- гелікоптери — 108;
- автомобільна техніка — 864;
- кораблі та катери — 3;
- цистерни з паливом — 60;
- дрони — 11;
- спеціальна техніка — 10.