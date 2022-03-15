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На 20-й день війни проти України росія втратила понад 13 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

З 24 лютого і станом на 15 березня росія втратила у війні проти України понад 13 500 військових. Про це повідомив Генеральний штаб України.

Ось інші втрати рф у цій війні: