На 20-й день війни проти України росія втратила понад 13 500 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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З 24 лютого і станом на 15 березня росія втратила у війні проти України понад 13 500 військових. Про це повідомив Генеральний штаб України.
Ось інші втрати рф у цій війні:
- танки — 404 одиниці;
- бойові броньовані машини — 1 279;
- артилерійські системи — 150;
- реактивні системи залпового вогню — 64;
- засоби протиповітряної оборони — 36;
- літаки — 81;
- гелікоптери — 95;
- автомобільна техніка — 640;
- кораблі та катери — 3;
- цистерни із паливом — 60;
- дрони — 9.