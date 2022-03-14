Влада Ізраїлю заявила про наймасштабнішу у своїй історії кібератаку на урядові сайти

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Влада Ізраїлю повідомила про наймасштабнішу в історії країни кібератаку на урядові сайти.

Про це пише Haaretz.

Унаслідок DDоS-атаки перестали функціонувати сайти міністерств внутрішніх справ, охорони здоровʼя, юстиції та соціального забезпечення, а також сайт канцелярії премʼєр-міністра.

Національне кіберуправління оголосило надзвичайний стан, щоб вивчити масштаби збитків. Також перевіряють критичну інфраструктуру, а саме енергетичні та водні компанії, щоб зʼясувати, чи не зазнали вони атак.

Фахівці стверджують, що від атаки постраждали сайти на домені .gov.il, який використовується для всіх урядових сторінок, за винятком тих, що повʼязані з обороною. Наразі телекомунікаційні компанії працюють над тим, щоб відновити роботу сайтів.