Естонія звернулася до країн — членів ООН з проханням закрити небо над Україною

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що естонський парламент ухвалив звернення із проханням до країн — членів ООН закрити небо над Україною.

Це перша країна, яка публічно підтримала такий заклик.

Україна майже з першого дня вторгнення військ росії просить закрити небо, щоб авіація і ракети ворога не нищили міста. Основні звернення української влади адресовані до НАТО, проте Альянс поки проти цього. У НАТО побоюються ескалації прямого конфлікту з рф.