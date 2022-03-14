«Ветеран Хаб» запустив національну лінію підтримки для сімей ветеранів і військових

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Чапала Анна / УНІАН

Організація «Ветеран Хаб» (Veteran Hub) запустила лінію підтримки для близьких ветеранів і військових. До російського вторгнення організація дбала про адаптацію ветеранів АТО/ООС до мирного життя. Тепер її завдання — підтримати рідних ветеранів та військових, які знову стали до зброї.

Лінія доступна з усієї України щодня. Телефон: 067 348 28 68.

За вказаним номером родичі і близькі воїнів можуть отримати консультації психологів і юристів. Усі консультації безоплатні та конфіденційні. Лінія працює щодня з 08:00 до 22:00.

«Психологи вислухають і підтримають членів родин ветеранів і військових, яким потрібно почути живий голос та втамувати тривогу. Терапевти підкажуть, як поводитися у кризових станах і правильно підтримувати близьких. Також можна отримати консультації юристів щодо документів й оформлення у новому місці, для виїзду за кордон, отримання соціальних виплат, а також освіти для дітей», — заявили у організації.

За оновленнями лінії підтримки можна стежити у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram і Twitter.