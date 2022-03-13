Україна посіла друге місце у командному заліку Паралімпіади. Це найкращий результат за всю історію виступів українців
- Автор:
- Олег Панфілович
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China News Service / Contributor
Збірна України завершила зимові Паралімпійські ігри в Пекіні на другому місці за кількістю нагород.
Про це свідчить медальний залік.
Українські спортсмени вибороли 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. Збірну у двох видах спорту (біатлоні та лижних перегонах) представляли 29 спортсменів. Таким чином українські спортсмени показали найкращий результат на зимових Паралімпіадах, починаючи з 1998 року.