Україна посіла друге місце у командному заліку Паралімпіади. Це найкращий результат за всю історію виступів українців

Новини

China News Service / Contributor

Збірна України завершила зимові Паралімпійські ігри в Пекіні на другому місці за кількістю нагород.

Про це свідчить медальний залік.

Українські спортсмени вибороли 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. Збірну у двох видах спорту (біатлоні та лижних перегонах) представляли 29 спортсменів. Таким чином українські спортсмени показали найкращий результат на зимових Паралімпіадах, починаючи з 1998 року.