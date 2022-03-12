Зеленський: Від початку вторгнення Росії загинули орієнтовно 1,3 тисячі українських військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок вторгнення Росії загинули 1 300 українських військових.
Про це він розповів у інтервʼю західним ЗМІ.
«У нас загинуло десь 1 300 військових людей, а у Росії – більше 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло», — сказав глава держави. Таким чином Зеленський вперше озвучив втрати України у цій війні.