Зеленський: Від початку вторгнення Росії загинули орієнтовно 1,3 тисячі українських військових

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок вторгнення Росії загинули 1 300 українських військових.

Про це він розповів у інтервʼю західним ЗМІ.

«У нас загинуло десь 1 300 військових людей, а у Росії – більше 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло», — сказав глава держави. Таким чином Зеленський вперше озвучив втрати України у цій війні.