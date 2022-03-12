Україна здобула ще 3 медалі на Паралімпійських іграх
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twitter / Beijing 2022
Восьмий день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні три нагороди — дві бронзові медалі й одну золоту.
Нагороди здобуті в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем. Золота медаль у Олександра Кононова. Бронзові — у Ірини Буй і Дмитра Суярко.
Наразі в активі збірної України 28 медалей (10 золотих, 10 срібних і 8 бронзових), наша збірна посідає друге загальнокомандне місце.