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National Bank Of Ukraine / Flickr

США забороняють поставки в росію доларових банкнот. Про це йдеться в указі Президента США Джо Байдена.

«Заборонено: експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або громадянином Сполучених Штатів, де б він не перебував, банкнот у доларах США урядові Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації», — йдеться в указі.