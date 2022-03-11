Україна здобула ще 6 медалей на Паралімпійських іграх

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China News Service / Contributor

У сьомий день Паралімпійських ігор українські спортсмени вибороли 6 медалей.

Усі нагороди українці здобули у індивідуальних біатлонних гонках. Золото Олександра Казіка, Людмили Ляшенко та Оксани Шишкової.

Володарями срібла стали Тарас Радь та Віталій Лукʼяненко. Бронзова нагорода дісталася Григорію Вовчинському.

Таким чином, в активі збірної України вже 25 нагород — 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових медалей, збірна посідає друге місце у медальному заліку.