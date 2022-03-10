Російський суд увʼязнив 5 активістів «Кримської солідарності» на термін від 15 до 19 років

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив пʼятьох активістів правозахисної організації «Кримська солідарність».

Про це йдеться у повідомленні організації.

Їх увʼязнили у справі «другої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» до термінів від 15 до 19 років позбавлення волі. Увʼязнено Ремзі Бекірова, Різу Ізетова, Раїма Айвазова, Шабанова Умерова та Фархода Базарова.

«Хізб ут-Тахрір» — це міжнародна ісламська політична партія, яка визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств. Організація виступає за встановлення мусульманських законів та суворого їхнього дотримання, а також пропагує іслам серед немусульман. Хоча принципи та цінності партії суперечать демократичним, незалежні експерти зазначають, що жодних ознак тероризму або інших видів насильства її діяльність не має.

Після анексії Криму у 2014 році Росія систематично переслідує на півострові кримських татар та значно обмежує їхню діяльність. Особливо репресії влаштовують проти тих, хто не підтримує російську «владу» в Криму. Зокрема РФ заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу — представницького органу татар. Країни Заходу та навіть ООН неодноразово засуджували репресії проти татар на півострові та закликала Росію припинити порушення прав людини.