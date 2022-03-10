Голова ОП Андрій Єрмак: Ми не вірили до останнього, що Росія нападе, але були готові

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Немеш Янош / УНІАН

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю «Українській правді» про перші години війни з РФ. Після перших повідомлень про вторгнення він поїхав в ОП — Володимир Зеленський вже був на Банковій.

«Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5 години ранку в Офісі президента. Я отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, і про те, що пішли бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці», — розповів Єрмак.

Він додав, що у повномасштабний напад Росії не вірилося, але керівництво держави було готове до цього.

«Ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але все ж таки ми не вірили. Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат — ми успішно воюємо другий тиждень», — сказав Єрмак, додавши, що команда президента діяла злагоджено і без паніки.