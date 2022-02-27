Проблеми не тільки з «паляницею», але й з «Гостомелем». СБУ перехопила розмову російського військового зі штабом

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Getty Images / «Бабель»

Служба безпеки України опублікувала запис розмови російського військового зі штабом. На записі чутно, як він повідомляє, що його і найближчий до них підрозділи розбиті, тому росіяни просять витягнути їх.

«Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа «двохсотих», а техніка розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів. Ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми», — ідеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ не гаяв часу й одразу змонтував відео з наочним зображенням розбитої техніки Росіян.

«На мосту з Гостомеля на Київ потрапили під обстріл, техніка знищена повністю. Спецназ та ОМОН, відходимо в аеропорт лісом, зараз думаємо, що далі. ОМОН, НК і Красноярськ — зведений загін теж розбиті, але вони в самому Гостомелі, відходити не можуть, у них «двохсоті» та «трьохсоті». Передайте в округ, що необхідна підтримка, допомога, нас треба витягувати. Десь поблизу українська частина», — чути на аудіо.

Також співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Тепер українська спецслужба та Збройні сили отримали поіменні дані російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок із позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхи нападу, відходу, заправок тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів, усі з них, хто залишаться в живих, обов’язково будуть покарані.