Україна закрила пункти пропуску з Росією та Білоруссю

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів схвалив рішення про тимчасове закриття прикордонних пунктів пропуску з Росією та Білоруссю, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Офісі президента.

«Уряд схвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон із Росією та Білоруссю» — заявив Шмигаль.

Він також додав, що українські громадяни, які зараз перебувають на території цих країн, але бажають повернутися додому, зможуть вʼїхати в Україну спокійно і без перешкод.