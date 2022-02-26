Україна повністю відбила Суми. Головне з брифінгу Арестовича

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Місто Суми повністю перейшло під контроль України, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Суми повністю під нами, незважаючи на попередні повідомлення, що ніби половина міста під Росією. У Сумах чинні і колишні військовослужбовці, а також просто громадяни організувалися самі та тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік супротивника, спалюють їхній тил, паливо, бензовози. Зараз там російська армія повністю деморалізована, не відбувається жодних дій — немає настрою, палива та моралі», – заявив Арестович.

Наразі, за його словами, Збройні сили України утримують позиції противника у Харкові, Херсоні та зоні проведення операції Обʼєднаних Сил на Донбасі, де російська армія продовжує атаку.

У районах поблизу Києва продовжується накопичення противника (на західному напрямку), проте артилерійські удари, що завдаються по них, перешкоджають просуванню в бік столиці. Зазначається, що ворог зазнає великих втрат.

Серед проблемних напрямків залишається Маріуполь, куди прямує російська тактична група з-під Мелітополя, а також напрямок Енергодар-Запоріжжя.

Фактично, за словами радника глави Офісу президента, за цю добу, за винятком Мелітополя, ворог не здійснив жодного поступу в глиб української території.

Він також зазначив, що противник взяв оперативну паузу через великі втрати та масове здавання в полон українським військовослужбовцям.