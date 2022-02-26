Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону російської армії

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Українські захисники під Сєвєродонецьком (Луганська область) розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Побита техніка і багато трупів. Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ», — наголосив Гайдай.