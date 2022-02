ОБСЄ намагається залишити Україну. Ми закликаємо їх не робити цього

Новини

Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуюється з України на тлі вторгнення військ Росії. У Європі готуються протести проти цього рішення. Редакція «Бабеля» теж закликає ОБСЄ залишитися та фіксувати злочини військ Росії.

Наразі ОБСЄ потрібна в Україні як ніколи!

Вимога: ОБСЄ має припинити евакуацію спостерігачів і, навпаки, збільшити представництво в усіх регіональних хабах Спецмоніторингової місії в Україні. Інакше ОБСЄ як організація, створена для підтримки безпеки та співпраці у всій Європі, втратить свою репутацію.

Використовуйте в соцмережах, на вулицях, на прикордонних пунктах слогани OSCE Don’t Leave Ukraine, OSCE Stay with Ukraine, OSCE Time to ACT Not FLEE, OSCE Revert Evacuation INCREASE YOUR PRESENCE, OSCE Stay Firm with UKRAINE, OSCE Don’t Betray You Mission та OSCE Europe’s Destiny is Solved in UKRAINE NOW.