Втрати російської армії перевищили 3 тисячі осіб. ЗСУ знищили сотні одиниць техніки

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Міноборони Росії

За 55 годин опору українська армія знищила понад 3 000 російських загарбників, ще 200 — вже у полоні, але їхня кількість щогодини збільшується.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема понад сто російських танків. Учора установками Stinger збили 7 гелікоптерів. Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади», — зазначив міністр.

Росія почала активніше застосовувати ДРГ і десант, оскільки план швидкого наступу провалився.

«Звертаюся до усіх. У Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування в певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте Тероборону», — наголосив Резніков.

За дві доби росіяни вбили майже 200 мирних громадян, зокрема трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.

Міністр закликає людей не «продаватися» і не працювати на ворога, розставляючи мітки.

Також Резніков звернувся до мешканців українських сіл і невеликих містечок й усіх, хто матиме відповідну нагоду.

«Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога», — наголошує міністр.