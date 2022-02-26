Садовий заявив про висадку російського десанту біля Бродів. СБУ це спростувала
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- Олег Панфілович
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Синиця Олександр / УНІАН
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що біля Бродів (Львівська область) висадився російський десант, але був знищений українськими військовими.
Про це він повідомив у Facebook.
«У районі Бродів о 9-й ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 людей. Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина», — написав він.
Пізніше управління СБУ у Львівській області спростувало цю інформацію і повідомило, що це «працювала українська авіація».