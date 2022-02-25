Зеленський: За першу добу російського вторгнення загинули 137 українців

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Міністерство оборони Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що в перший день після вторгнення російської армії загинули 137 українців.

Про це він заявив у зверненні.

Серед загиблих — 13 військових, які обороняли острів Зміїний. Усіх їх нагородять званням Героя України. Зеленський також заявив, що Росія позначила його як «ціль № 1», а його родину — як «ціль № 2».

«Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади», — сказав глава держави. Зеленський також зазначив, що є інформація про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. «Тому я дуже прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години», — додав він.

Президент розповів, що мав розмови з багатьма світовими лідерами, чиї країни є членами НАТО. Усі вони, за словами Зеленського, бояться приймати Україну до Альянсу через можливу реакцію Росії.

«Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше — які конкретно країни нам їх дадуть?» — заявив президент.