ООС: Росія не змогла просунутися вглиб України на східному напрямку

Новини

73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На сході України тривають обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність і героїзм.

Обʼєднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу, повідомляють у пресцентрі ООС.

Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти й утримати всі ключові населені пункти та обʼєкти інфраструктури.

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя знищиди два ворожі танки та захопили один танк і одну ЗУ-23-2.

у районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили колону броньованої та автомобільної техніки й «Градів».

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів і Пищевик.

Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках.