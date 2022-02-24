Польща виділяє НБУ мільярд доларів допомоги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Закарпатська обласна державна адміністрація
Національний банк Польщі вирішив надати фінансову допомогу Нацбанку України на суму в майже мільярд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку Польщі.
«Польський народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед російською збройною агресією. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України», — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим НБУ отримає приблизно 4 мільярди злотих допомоги (майже мільярд доларів).