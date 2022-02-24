Зеленський вимагає від Заходу відключити Росію від SWIFT і запровадити безпольотну зону над Україною

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що західний світ має відключити Росію від міжнародної системи платежів SWIFT.

Про це президент написав у Twitter.

«Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора», — заявив Зеленський за підсумками телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Виступаючи перед українцями, Зеленський розповів про блокування російського десанту в Гостомелі. Найбільш складними є Харківський напрямок і південь України. Зокрема, російська армія тисне з боку Криму і прямує до Мелітополя.