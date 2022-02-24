Головнокомандувач ЗСУ: Під Черніговом у полон здався цілий взвод російських вояків

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Під Черніговом у полон здався розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Збройних сил Росії.

Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача Збройних сил України.

«Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська область. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому», — йдеться в повідомленні. Полонений заявив, що його взвод нібито не планував вбивати, а «збирав інформацію».