Головнокомандувач ЗСУ: Під Черніговом у полон здався цілий взвод російських вояків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Під Черніговом у полон здався розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Збройних сил Росії.
Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача Збройних сил України.
«Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська область. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому», — йдеться в повідомленні. Полонений заявив, що його взвод нібито не планував вбивати, а «збирав інформацію».