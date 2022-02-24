Латвія першою припиняє видачу віз росіянам

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Flickr / Anemone Nemorosa

Латвія вирішила припинити видачу віз громадянам Росії. Також країна відкликає свого посла з РФ.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс.

«У звʼязку з агресією Росії в Україні я вирішив відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації», — зазначив він.

Винятки робитимуть лише під час видачі віз з гуманітарною метою.