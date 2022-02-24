З території Білорусі випустили по Україні чотири балістичні ракети

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

З території Білорусі по українським військовим випустили чотири балістичні ракети.

Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний.

«З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку», — написав він.

У четвер Залужний повідомив, що Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальної шкоди армії Росії. Вона прорвалася через кордон та нанесла удари по військових аеродромах.

Станом на 14:00 у Київській області біля Межигір’я збито один російський вертоліт К-52 та три вертольоти поблизу Гостомеля. На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує нести втрати. Прикордонники спільно із ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки.

Поблизу с. Новозбурівка Скадовського району на території однієї з військових частин виникла пожежа техніки.

Унаслідок обстрілів в м. Олешків особовий склад 4 ДПРЧ евакуйовано в укриття.

В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу військової частини ЗСУ 10 військовослужбовців отримали осколкові поранення.

У Київській області в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Інформація про поранених і загиблих уточнюється.

В Одесі на вулиці Новомосковській сталась пожежа, але вогонь ліквідували — загиблих і постраждалих немає. З розташованих поруч територій евакуйовано техніку.

На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.