Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил

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Flickr / Національний банк України

Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708. Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у національній валюті.

«Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності», — повідомили в Генштабі.