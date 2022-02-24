«Вони йдуть змінювати владу»: в ОП вважають, що російський десант може прорватися до урядового кварталу в Києві

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Facebook / Офіс президента

В Офісі президента вважають, що Росія може направити десант до урядового кварталу в Києві. Там повідомили, що одна із цілей РФ — це зміна українського керівництва.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Йдуть запеклі бої на сході, біля Сум, біля Харкова і на півдні України. Херсонська область і Одеська область. Тактика росіян повністю вже зрозуміла — вони хочуть відсікти частину країни. І там вони входять масштабними колонами. ЗСУ там працює достатньо ефективно і наносить великі втрати росіянам», — пояснив він.

За його словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію у великих містах, зокрема в Києві та Харкові. В ОП називають дві цілі російської армії: забрати частину українських територій та нанести максимальний удар по керівництву країни, щоб унеможливити керування Україною.

Крім цього, російський десант може прорватися до урядового кварталу для зміни влади.