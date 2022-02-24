Кремль: Росія готова вести переговори з Україною про її «нейтральний статус»

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Росія готова провести перемовини з керівництвом України про її «нейтральний статус», заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це пишуть російські ЗМІ.

«Влада Росії готова спілкуватися з українським керівництвом, якщо воно буде готове обговорювати поставлені російською стороною питання, зокрема про нейтральний статус», — заявив Пєсков.

Представник Кремля нагадав, що президент Путін раніше «сформулював очікування щодо вирішення концептуальних «червонолінійних» проблем». «Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь, він про це говорив», — зауважив Пєсков.

«Тут питання, чи готове керівництво України на це», — сказав речник російського президента. На прохання уточнити, чи готова зараз Росія спілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков наголосив: «Якщо керівництво України готове про це говорити».