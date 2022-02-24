Російська техніка пішла на прорив у Київській області
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- Софія Телішевська
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В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з «Градів».
«Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією», — ідеться в повідомленні.