Латвія заборонила трансляцію російських пропагандистських каналів

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Латвійська національна рада з електронних ЗМІ заборонила ретрансляцію російських телеканалів «Россия» та «Россия 24» у Латвії.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на голову ради Іварса Аболіньша.

Ретрансляцію каналу «Россия» заборонили на пʼять років, а канал «Россия 24» не транслюватиметься протягом чотирьох років. Ретрансляція TV Centr International заборонена на три роки.

За словами Аболіньша, рішення ухвалено у звʼязку з прямими загрозами державній безпеці.