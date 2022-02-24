Латвія заборонила трансляцію російських пропагандистських каналів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Латвійська національна рада з електронних ЗМІ заборонила ретрансляцію російських телеканалів «Россия» та «Россия 24» у Латвії.
Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на голову ради Іварса Аболіньша.
Ретрансляцію каналу «Россия» заборонили на пʼять років, а канал «Россия 24» не транслюватиметься протягом чотирьох років. Ретрансляція TV Centr International заборонена на три роки.
За словами Аболіньша, рішення ухвалено у звʼязку з прямими загрозами державній безпеці.