Російська біржа обвалилась на 30%, а рубль впав до історичного мінімуму

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Фондовий та фінансовий ринки Росії обвалилися після наступу російської армії на суверену територію України.

Курс рубля впав до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, а євро тепер вартує 99 рублів.

Станом на 10:00 за київським часом індекс Московської біржі упав майже на 29% — приблизно до 2200 пунктів. За правилами біржі, торги тимчасово припинили через різкий обвал. Після відновлення торгів падіння продовжилось.

Інший російський індекс РТС впав на 35% — до 790 пунктів.

Серед лідерів зниження на російському фондовому ринку — цінні папери «Газпрома» (-36,75%), ЛУКОЙЛа (-36%), торгової мережі «Магнит» (-34,4%), VK (-32,5%), Сбербанка (-28%), Яндекса — на 28%.