ЗСУ відбили місто Щастя в Луганській області — загинули приблизно 50 російських військових

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Степанов Анатолій / УНІАН

Збройні сили України відбили місто Щастя в Луганській області. Під час спроби штурму загинули майже 50 російських військових.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Місто Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів», — йдеться в повідомленні.

Також цю інформацію підтверджують і в Сухопутних військах ЗСУ.