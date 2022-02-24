Головнокомандувач ЗСУ: Українські військові отримали наказ завдавати максимальної шкоди армії РФ

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Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальної шкоди армії Росії. Вона прорвалася через кордон та нанесла удари по військових аеродромах.

Про це у своєму Facebook написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сьогодні, 24 лютого, о 05:00 Збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим», — повідомив він.

Залужний розповів, що у зоні ООС збили 5 російських військових літаків і 2 гелікоптери, знищили два танки та кілька вантажівок армії РФ.

Крім цього, президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальної шкоди російським військовим.