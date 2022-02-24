Генштаб: Українські військові збили 5 російських літаків і вертоліт

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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації

Генеральний штаб Збройних сил повідомив про збиття 5 російських військових літаків й одного вертольота.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу.

«За інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків і вертоліт агресорів», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що Обʼєднані сили дають гідну відсіч Збройним силам Росії, військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.