Генштаб: Українські військові збили 5 російських літаків і вертоліт
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації
Генеральний штаб Збройних сил повідомив про збиття 5 російських військових літаків й одного вертольота.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу.
«За інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків і вертоліт агресорів», — йдеться в повідомленні.
Там додали, що Обʼєднані сили дають гідну відсіч Збройним силам Росії, військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.