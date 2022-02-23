Міністр Кулеба заявив, що Україна не планує знову повертати собі ядерну зброю
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує повертати ядерну зброю. Натомість вона просить гарантій безпеки.
Про це він повідомив під час виступу на Генасамблеї ООН.
«Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми провели денуклеаризацію, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Ми не плануємо повертати собі ядерну зброю. У відповідь, сьогодні ми очікуємо, що світ пропорційним чином і рішучістю дій гарантуватиме нашу безпеку перед загрозою історичного масштабу», — заявив Кулеба.
За його словами, світ заборгував Україні безпеку, тому вона тепер шукає можливості та нові формати перемовин, щоб отримати її.
Також Кулеба нагадав, що досі лишається чинним запит України на введення на Донбасі миротворчої місії ООН.
«Україна пропонує поєднати жорстку санкційну політику та зміцнення України разом із збереженням відкритих дипломатичних каналів, щоб переконати Росію піти на деескалацію та віддати пріоритет дипломатії», — підкреслив він.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.
- 19 лютого президент України Володимир Зеленський учетверте ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.