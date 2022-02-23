Міністр Кулеба заявив, що Україна не планує знову повертати собі ядерну зброю

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує повертати ядерну зброю. Натомість вона просить гарантій безпеки.

Про це він повідомив під час виступу на Генасамблеї ООН.

«Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми провели денуклеаризацію, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Ми не плануємо повертати собі ядерну зброю. У відповідь, сьогодні ми очікуємо, що світ пропорційним чином і рішучістю дій гарантуватиме нашу безпеку перед загрозою історичного масштабу», — заявив Кулеба.

За його словами, світ заборгував Україні безпеку, тому вона тепер шукає можливості та нові формати перемовин, щоб отримати її.

Також Кулеба нагадав, що досі лишається чинним запит України на введення на Донбасі миротворчої місії ООН.

«Україна пропонує поєднати жорстку санкційну політику та зміцнення України разом із збереженням відкритих дипломатичних каналів, щоб переконати Росію піти на деескалацію та віддати пріоритет дипломатії», — підкреслив він.