YouTube «забанив» ватажка «ДНР» Пушиліна
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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vk.com
Відеохостинг YouTube заблокував обліковий запис голови російської псевдореспубліки «ДНР» Дениса Пушиліна.
Акаунт заблоковано за порушення правил спільноти YouTube. За його акаунтом були закріплені його звернення, зокрема і оголошення про евакуацію людей до Росії.
До блокування у Пушиліна було 3 тисячі підписників.
- Раніше YouTube видалив канали відомств бойовиків «Л/ДНР» — різних «народних міліцій» та «міністерств». До цього бойовиків блокував Facebook.