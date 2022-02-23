YouTube «забанив» ватажка «ДНР» Пушиліна

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vk.com

Відеохостинг YouTube заблокував обліковий запис голови російської псевдореспубліки «ДНР» Дениса Пушиліна.

Акаунт заблоковано за порушення правил спільноти YouTube. За його акаунтом були закріплені його звернення, зокрема і оголошення про евакуацію людей до Росії.

До блокування у Пушиліна було 3 тисячі підписників.