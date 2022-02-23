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Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого за основу підтримала законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708). За це проголосували 274 народні депутати.

Автор законопроєкту — народний депутат фракції «Слуги народу» Ігор Фріс, який є головою підкомітету з питань діяльності органів юстиції. Під час свого виступу він та голова підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки Олександр Дануца озвучили основне із законопроєкту:

Альтернативою цьому законопроєкту є № 5708-1, який називається «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю». Його автор — народний депутат фракції «Голос» Андрій Шараськін. Автор основного законопроєкту Ігор Фріс зазначив, що візьме «усе найкраще» із законопроєкту Шараськіна, аби підготувати свій до другого читання.