Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого за основу підтримала законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708). За це проголосували 274 народні депутати.

Автор законопроєкту — народний депутат фракції «Слуги народу» Ігор Фріс, який є головою підкомітету з питань діяльності органів юстиції. Під час свого виступу він та голова підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки Олександр Дануца озвучили основне із законопроєкту:

врегульовує питання обігу цивільної вогнепальної зброї для громадян України, які постійно тут проживають;

визначає категорії цивільної вогнепальної зброї: А — автоматична вогнепальна зброя; В — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С — короткоствольна вогнепальна зброя; D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя;

визначає типи боєприпасів для такої зброї, варіанти релоду (перезарядки) зброї;

створення та ведення єдиного реєстру обігу цивільної зброї, держатель реєстру — МВС;

перше посвідчення на право володіння цивільною зброєю видавати терміном на 3 роки, кожен наступне — на 5 років;

спадкування цивільної зброї та боєприпасів;

умови, за яких фізичні та юридичні особи можуть набувати зброю, що перебуває у цивільному обігу, та бойові припаси до неї;

страхування зброї ФОПів та юридичних осіб-підприємців;

розширення видів господарської діяльності, які підпадають під ліцензування: тири та стрільбища.

Альтернативою цьому законопроєкту є № 5708-1, який називається «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю». Його автор — народний депутат фракції «Голос» Андрій Шараськін. Автор основного законопроєкту Ігор Фріс зазначив, що візьме «усе найкраще» із законопроєкту Шараськіна, аби підготувати свій до другого читання.