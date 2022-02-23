Російське радіо «Эхо Москвы» отримало адмінпротокол від Роскомнагляду за програму про Україну

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Wikipedia / Open.gov.ru

Російське радіо «Эхо Москвы» отримало адміністративний протокол від Роскомнагляду про порушення умов ліцензії на мовлення через програму про Україну.

Про це повідомив головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедіктов.

«Отримали адміністративний протокол від Роскомнагляду за нібито порушення ліцензії, оскільки (на їхню думку) передача «Що там у них» йде українською мовою. Спростовуватимемо в суді — це передача про українську мову та українську культуру», — написав він.

«Що там у них» — щотижнева культурно-пізнавальна передача російською мовою — про українську мову, культуру та життя українського народу. Передача транслюється на YouТube-каналі «Эхо. Общество».