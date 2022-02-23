Facebook розширила функцію коротких відео Reels

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Компанія Meta запустила у всьому світі сервіс коротких відео Reels у додатку Facebook. Раніше розділ Reels був доступний користувачам у США, а тепер клон TikTok доступний у понад 150 країнах.

Про це йдеться у пресрелізі Meta.

Тривалість роликів у Reels збільшили з 30 секунд до однієї хвилини. Також до сервісу додали інструмент Remix, який дозволяє обробляти вже існуючі відео на платформі. Окремо анонсували функцію обрізки відео та створення чернеток.