Марсохід Curiosity показав хмари Червоної планети

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Попередник нового марсоходу Perseverance, Curiosity, який досліджує Червону планету вже 10 років, зробив серію знімків марсіанських хмар.

Curiosity

Curiosity

Апарат NASA зробив знімки поряд із горою Шарп ще 12 грудня. Для Curiosity це було непростим завданням — хмари на Марсі погано видно, а камери марсохода не призначені для спостереження за небом. Curiosity довелося задіяти камери по максимуму.

У NASA розповіли, що хмари на Марсі рухаються на висоті близько 80 кілометрів. Вчені вважають, що вони складаються із діоксиду вуглецю, але нижні шари можуть складатися з частинок водяного льоду.