Ахметов, Коломойський та ще 2,5 тисячі українців. Журналісти отримали дані про клієнтів швейцарського банку Credit Suisse

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Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OOCRP) спільно із 46 ЗМІ з 39 країн опублікував першу частину розслідування про клієнтів найбільшого швейцарського банку Credit Suisse, серед яких є й українці.

Журналісти отримали дані про 18 тисяч рахунків, на яких зберігаються активи на суму понад $100 мільярдів. Архів з інформацією отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка поділилася ним з OCCRP і 46 ЗМІ-партнерами в усьому світі. В Україні дані отримали «Слідство.Інфо».

За словами розслідувачів, ці дані говорять про те, що один з найбільших банків Європи роками заплющував очі на підозрілі рахунки, які відкрили для корупційних схем політики і чиновники з України, Єгипту, Таїланду та інших країн, представники кримінального світу, повʼязані із наркобізнесом особи, а також сімʼї президентів Казахстану, Азербайджану тощо.

Загалом у даних Credit Suisse — 2,5 тисячі українців, але не всі рахунки говорять про корупцію та схеми.

Щодо вихідців з України, у витоку знайшлися рахунки олігархів Ігоря Коломойського і Ріната Ахметова, бізнесмена Павла Фукса, ексголови Фіскальної служби Романа Насірова, колишнього премʼєр-міністра Павла Лазаренка та сімʼї Ігоря Гута, який використав рахунок у Credit Suisse у схемі, яка збанкрутила компанію «Мрія Агрохолдинг».

Рахунки Ахметова повʼязані із топменеджерами компанії його бізнес-групи SCM. Адвокати SCM заявили, що вони безпосередньо повʼязані із бізнесом, і пояснили, що SCM «проганяє» через усі свої рахунки в різних банках понад $100 мільйонів, тому наявність рахунків у Credit Suisse не є дивною.

Коломойський мав іменний рахунок на понад 27 мільйонів швейцарських франків і рахунок на імена його матері, дружини та дочки (баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році). Коломойський пояснив їх продажем акцій компанії Evraz, але сказав, що гроші були на рахунку іншого банку, який купив Credit Suisse. Він зазначив, що зрештою ці гроші перевели до кіпрської філії ПриватБанку.

Фукс, згідно із документами, став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, його рахунок налічував 17 мільйонів ​​франків у 2015 році. Походження грошей Фукс журналістам не пояснив — він не відповів на запит.

Ще у Suisse Secrets є рахунок бізнесмена Ореста Фірманюка, який потрапив під санкції РНБО як один із 10 найбільших контрабандистів країни. У банку він мав рахунок з 2008 року, а у 2015-му на ньому було понад 60 тисяч франків. Журналістам Фірманюк заявив, що у нього не було таких грошей.

Насіров, якого звинувачували в завданні збитків Україні на 2 мільярди гривень, мав у Credit Suisse рахунок на 699 ​​тисяч франків. Ці гроші у нього зʼявилися протягом кількох місяців у 2010 році. На той час він працював у компанії Renaissance Capital.

Лазаренко мав два рахунки у банку станом на 2003 рік. На них було понад 7 мільйонів франків. Адвокати Лазаренка підтвердили їхню справжність, але сказали, що вони заморожені. Світовий банк у 2007 році включив Лазаренка до десятки найкорумпованіших лідерів світу.

Також у Credit Suisse були рахунки колишнього голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського. Він відкривав у цьому банку рахунки у 2004, 2006 і 2007 роках. На одному з трьох його рахунків був щонайменше мільярд франків, коли Хорошковський закінчив роботу в компанії Evraz-Group і став заступником секретаря РНБО. Один з рахунків у нього був і під час вступу на посаду голови СБУ.