«Нам потрібні механізми гарантування безпеки»: Кулеба пояснив слова Зеленського про Будапештський меморандум

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив слова президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції стосовно Будапештського меморандуму. Він зазначив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки.

Про це він повідомив на брифінгу, який транслювався на його сторінці у Facebook.

«Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро, з добрими намірами», — пояснив Кулеба.

Він зазначив, що зараз українська сторона звернеться до всіх держав-гарантів Будапештського меморандуму з проханням провести консультації та ухвалити рішення про гарантії безпеки для України. Кулеба підкреслив, що відмова Росії від консультацій не зможе стати підставою для їхнього непроведення.

«Відмова Російської Федерації від проведення таких консультацій, на думку України, не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів щодо участі в консультаціях. Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об’єднані в одному документі», — підкреслив міністр.

За його словами, далі в залежності від того, як розгортатимуться події, Україна ухвалить рішення про подальші кроки.

19 лютого президент України Володимир Зеленський учетверте ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Що таке Будапештський меморандум

У грудні 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Зі свого боку, США, РФ і Велика Британія зобовʼязалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози використати силу проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;

ніколи не використовувати жодну свою зброю проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи обʼєктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у разі виникнення ситуації, унаслідок якої постає питання стосовно цих зобовʼязань.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. В Україні обурюються, що підписанти не виконують умови договору, проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права — pacta sund servant (договори повинні виконуватися).