«Зброї немає, безпеки теж». Зеленський востаннє ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський учетверте ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

Про це президент заявив на Мюнхенській конференції з безпеки.

«За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає, безпеки теж немає. Немає і частини території нашої держави, а головне — немає мільйонів наших громадян», — сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

«Із 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі та безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму», — оголосив він.

Якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не принесуть бажаного результату, то, за словами президента, Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів.

Що таке Будапештський меморандум

У грудні 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Зі свого боку США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;

ніколи не використовувати жодну свою зброю проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у разі виникнення ситуації, унаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. В Україні обурюються, що підписанти не виконують умови договору, проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права — pacta sund servant (договори повинні виконуватися).