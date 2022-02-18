«Радіо Свобода»: Спостерігачі ОБСЄ масово пішли у відпустку на тлі загрози вторгнення в Україну

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні через ризики вторгнення Росії в Україну дозволило всім співробітникам взяти позачергові відпустки — понад 60% спостерігачів із західних країн і понад 40% українських співробітників скористалися цим.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на листи спостерігачам СММ від 13 лютого.

Зазначається, що майже всі іноземні спостерігачі, окрім громадян Росії та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ попередження та рекомендації покинути країну. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії, яких понад 90 осіб, та країн СНД.

У самому ОБСЄ журналістам не спростували і не підтвердили цю інформацію. Там послалися на звернення держав із закликом покинути Україну. Це стосувалося й спостерігачів.