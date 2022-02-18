Російського пропагандиста Дмитра Кисельова внесли до чорного списку. Він загрожує нацбезпеці України

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Російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відповідний наказ міністерство підготувало на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Особі, яка внесена до цього списку, заборонено виступати в Україні, а українські телерадіокомпанії не транслюватимуть контент із нею. Також це слугуватиме однією із причин, через яку прикордонники можуть взагалі не впустити людину на територію України.

Дмитро Кисельов — російський журналіст, заступник генерального директора Всеросійської державної ТРК, генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня», автор і ведучий інформаційної передачі «Вести недели».

Ще у 2018 році указом президента його внесли до санкційного списку, також санкції застосовані на рівні ЄС. Кисельов оскаржував ці санкції, але суд відмовив у задоволенні скарги.