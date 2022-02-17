Опитування: 43% українців вважають, що міжнародна політика України рухається у правильному напрямку

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Jennifer Boyer / Flickr

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 43% українців вважають, що міжнародна політика України рухається у правильному напрямку, 46% — що в неправильному, ще 11% не змогли відповісти.

Про це ідеться у звіті «Рейтингу».

Половина українців (52%) впевнені, що останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні, ще чверть вважають, що це ніяк не впливає. Водночас 17% думають, що такі візити скоріше шкодять Україні, аніж навпаки.

Близько 60% опитаних вважають, що США та Велика Британія в переговорах щодо Донбасу захищають інтереси України, третина — що ці країни мають нейтральну позицію.

Щодо ОБСЄ, то 55% опитаних вважають, що в переговорному процесі ця організація займає нейтральну позицію, 28% вбачають захист українських інтересів, а 5% вважають, що ідеться про захист інтересів Росії.

Кожен п’ятий заявив, що взагалі не знайомий зі змістом Мінських угод, але за останні чотири роки цей показник знизився з 39% до 21%, тобто люди все ж цікавляться цим.

Водночас 63% опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові. І лише 11% переконані, що Україна має виконати усі вимоги, ще 18% — що Україна взагалі має вийти з переговорного процесу.

Більшість опитаних українців вважають Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників «ЛНР» і «ДНР», лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти, хто винен.