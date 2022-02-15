В Україні ввели кримінальну відповідальність за антисемітизм. Рада ухвалила закон

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Верховна Рада у другому читанні та загалом проголосувала за законопроєкт № 5110, який вносить зміни до статті 161 КК України і криміналізує прояви антисемітизму.

Закон доповнює формулюванням «прояви антисемітизму» кримінальну статтю 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань і за іншими ознаками.

Тепер за антисемітизм загрожує покарання від штрафу у 3 400 гривень до позбавлення волі на 8 років.

За прояв антисемітизму передбачено штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до 5 років. Також за це загрожує до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю до 3 років.

За прояв антисемітизму із насильством, обманом або погрозами, а також якщо це здійснює посадова особа, передбачено штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі до 5 років із позбавленням права на посади.

Якщо зазначені дії вчинено організованою групою, покарання — від 5 до 8 років увʼязнення.