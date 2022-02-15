Шість станцій метро Києва з 16 лютого працюватимуть в автоматизованому режимі

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Сергій Моргунов / «Бабель»

З 16 лютого шість станцій метро Києва у вечірні та ранкові години працюватимуть в автоматизованому режимі

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Вестибюлі станцій «Житомирська» (вест. № 1), «Нивки» (вест. № 2), «Почайна» (вест. № 2), «Іподром» (вест. № 1), «Харківська» (вест. № 1) та «Бориспільська» (вест. № 2) до 08:00 та з 20:00 пропускатимуть пасажирів тільки за QR-квитками з терміналів або за банківськими картками.

«Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали «Київ Цифровий». Оплатити проїзд можна за допомогою додатка «Київ цифровий» та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах», — сказано в повідомленні.